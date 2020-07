Giovedì 9 luglio 2020 - 16:19

Viola la quarantena e viaggia in treno, scoperto alla stazione Termini

Positivo al coronavirus, ora ricoverato

Roma, 9 lug. (askanews) – Un 53enne del Bangladesh arrivato all’aeroporto di Fiumicino da Dacca il 23 giugno e posto in isolamento fiduciario perché positivo al coronavirus ha violato la quarantena viaggiando in treno da Roma all’Emilia Romagna, rimanendo per alcuni giorni a Rimini. E’ stato scoperto al ritorno a Roma alla stazione Termini, dove è stato visto tossire e gli è stata misurata la temperatura. Subito è stato ricoverato all’Umberto I. E’ in corso l’attività di tracciamento dei contatti.

Int2