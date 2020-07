Giovedì 9 luglio 2020 - 17:40

I dati di oggi (in sintesi) sul coronavirus in Italia

I numeri del ministero della Salute

Roma, 9 lug. (askanews) – Secondo i dati giornalieri del ministero della Salute sull’epidemia da coronavirus in Italia, in 24 ore i nuovi positivi sono 229 (193 ieri, e 138 martedì). In Lombardia, sempre in 24 ore, 119 nuovi positivi rispetto ai 71 di ieri. I morti nelle 24 ore sono 12 sul territorio nazionale. Il totale degli affetti da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia è saluto a 242.363 in Italia. In 13.459 sono attualmente positivi al virus, mentre calano gli attualmente ricoverati con sintomi e i pazienti in terapia intensiva: 871 (-28) e 69 (-2 da ieri). Sono stati fatti +52.552 test in 24 ore.

