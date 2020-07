Giovedì 9 luglio 2020 - 09:14

Caso camici, indagato il cognato del governatore Fontana

L'accusa: turbativa d'asta. Sotto inchiesta anche il dg di Aria

Milano, 9 lug. (askanews) – Andrea Dini, cognato del presidente Attilio Fontana, è indagato a Milano per il caso della fornitura di camici che la Dama, società di cui è titolare e partecipata anche dalla moglie del governatore, ha ottenuto con affidamento diretto dalla Regione Lombardia durante l’emergenza Coronavirus. Insieme a lui, risulta iscritto nel registro degli indagati anche Filippo Bongiovanni, direttore generale di Aria, la centrale acquisti regionale. Il reato ipotizzato nel fascicolo di indagine aperto dai pm Paolo Filippini e Luigi Furno, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, è turbata liberta nella scelta del contraente.

Il caso, sollevato nelle scorse settimane da Report e anticipato da “Il Fatto Quotidiano”, riguarda 82 mila camici e calzari da destinare ai medici impegnati contro il Coronavrius. Una fornitura dal valore complessivo di 513 mila euro assegnata con affidamento diretto (vale a dire senza il lancio di un bando di gara) a Dama nel pieno dell’emergenza Covid, come dimostrerebbe una fattura della società (che tra l’altro controlla il marchio Paul&Shark) datata 16 aprile. Dini, interpellato dal programma di Rai 3, si era giustificato parlando di un errore dovuto alla disattenzione di un suo dipendente quando lui non era in azienda a causa dell’emergenza Covid. “E’ una donazione”, aveva assicurato. Lo stesso governatore Fontana aveva negato ogni coinvolgimento personale, sottolineando che si trattò di una donazione e che nessun pagamento è stato mai effettuato da Aria a favore di Dama. Ma i magistrati milanesi vogliono vederci chiaro: ieri i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza si sono presentati nella sede della Regione Lombardia e negli uffici di Aria per un’acquisizione di documenti utili allo sviluppo delle indagini.

fcz/sam