Mercoledì 8 luglio 2020 - 11:55

“Possibili 600 positivi dal Bangladesh, li stiamo cercando” (Sileri)

"Sui voli atterrati numero altissimo di contagiati"

Roma, 8 lug. (askanews) – “La cifra dei possibili positivi provenienti dal Bangladesh è di circa 600, è in atto opera per rintracciare queste persone per poter fare il link epidemiologico e tamponi per tutti”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri a 24 Mattino su Radio 24, che aggiunge: “E’ questa una delle ragioni che i voli dal Bangladesh sono stati bloccati, in virtù del fatto che i test effettuati nella giornata di ieri a Roma su quelli atterrati, hanno riscontrato un numero altissimo di soggetti positivi al Covid19”.

Mpd/Int5