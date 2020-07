Mercoledì 8 luglio 2020 - 17:53

I numeri del coronavirus oggi in Italia in estrema sintesi

I dati principali del ministero della Salute

Roma, 8 lug. (askanews) – Secondo i dati del ministero della Salute in 24 ore in Italia si sono registrati 193 nuovi positivi al SARS-CoV-2, il virus che provoca il COVID-19, tra cui 71 in Lombardia e 49 in Emilia-Romagna. I morti, sempre in 24 ore, sono 15 per un totale di 34.914. Ieri i nuovi positivi erano stati 138 e i morti 30.

Sav/Int2