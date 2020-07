Mercoledì 8 luglio 2020 - 17:27

Coronavirus, 193 nuovi casi (l’82,3% in 4 regioni) e 15 morti

Sono 5 le regioni che oggi non registrano nessun nuovo caso

Roma, 8 lug. (askanews) – E’ di 13.595 attualmente positivi, 193.640 dimessi/guariti, 34.914 deceduti, 242.149 casi totali il bilancio del bollettino di oggi 8 luglio 2020 sull’emergenza coronavirus in Italia.

In particolare, rispetto a ieri, i positivi calano di 647 persone (-4,54%), i guariti aumentano di 825 (+0,43%), mentre i deceduti in più sono 15 (+0,04%). Sono 193 i “nuovi” casi totali (in più rispetto a ieri, +%) di contagi da coronavirus ad oggi in Italia.

Di questi, 71 sono in Lombardia (il 36,79%), 49 in Emilia-Romagna (25,39%), 25 in Piemonte (12,95%) e 14 nel Lazio (7,25%): 159 casi, l’82,38%, in 4 Regioni. Sono 5 le regioni che oggi non registrano nessun nuovo caso (Provincia autonoma di Trento, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise).

La Regione Lazio ha segnalato che al totale dei casi positivi si aggiunge un totale di 37 persone positive a test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 identificate a seguito di screening effettuato allo sbarco del volo Dacca-Fiumicino atterrato il 6 giugno 2020 alle 17.45 presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, come da ordinanza regionale.

Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 71, -1 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 899 e le persone in isolamento domiciliare 12.625.

I tamponi effettuati sono 5.754.116 (+50.443), su 3.463.179 casi testati (+28.679).