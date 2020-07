Mercoledì 8 luglio 2020 - 16:39

A Roma Fiumicino “respinti” 120 bengalesi, ripartono per il Qatar

Tampone e quarantena per chi sbarcato. Sindaco chiede una stretta

Roma, 8 lug. (askanews) – Dopo l’allarme per i contagi da coronavirus a Roma legati alla comunità bengalese, nessuno sbarco oggi all’aeroporto di Fiumicino per i circa 120 passeggeri del Bangladesh, atterrati in tarda mattinata con un volo da Doha della Qatar Airways: saranno respinti e ripartiranno con lo stesso aereo verso il Qatar. Il decollo da Roma è previsto per le ore 17.

Gli altri passeggeri autorizzati allo sbarco – circa un centinaio, di varie nazionalità – stanno invece svolgendo i tamponi e una volta lasciato l’aeroporto dovranno osservare i 14 giorni di quarantena.

Il responsabile dell’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, ha fatto sapere che “è stato attivato il 118 per l’assistenza ad una donna del Bangladesh in stato di gravidanza che verrà trasferita presso il Policlinico Gemelli. Non verrà mai meno – conclude – l’assistenza sanitaria da parte dei nostri servizi per chi ne ha bisogno”.

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha chiesto al governo “una direttiva molto più chiara e più stringente per regolare efficacemente gli afflussi sul nostro paese. Non vorrei che la somma di tanti piccoli e medi episodi giornalieri creasse una situazione che risulterebbe grave e potenzialmente non più controllabile. Un nuovo lockdown metterebbe definitivamente in ginocchio tutto il Paese ed è una cosa che non possiamo in alcun modo permetterci”.

Domani infatti, ha ricordato Montino, a Fiumicino “è previsto l’arrivo di altri due voli dal Qatar e di uno speciale dall’India (un volo speciale di Alitalia per il rientro di connazionali, ndr) e ogni giorno, anche se siamo ben lontani dalla piena operatività dell’aeroporto, sono previsti scali aerei da paesi che hanno curve preoccupanti di contagio”.

Oggi intanto sono 14 i nuovi casi di positività da coronavirus nel Lazio, di cui 9 di importazione: l’assessore D’Amato ha spiegato che “dei nuovi casi 9 sono di importazione e di questi 7 hanno un link con viaggiatori di rientro dal Bangladesh con voli già attenzionati. Un altro caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e uno proviene dal Brasile”. Nel Lazio non si sono registrati decessi.