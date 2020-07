Martedì 7 luglio 2020 - 18:01

Lombardia: 53 nuovi positivi al Covid, 13 decessi in 24 ore

Crescono i guariti, ricoverati stabili

Milano, 7 lug. (askanews) – Sono 53 i nuovi casi di positività al Covid 19 in Lombardia, secondo il bollettino ufficiale della Regione, di questi 29 sono stati individuati grazie ai test sierologici e 7 sono “debolmente positivi”. I tamponi effettuati sono stati oggi 3-380, per un totale di 1.092.340.

La Regione sottolinea la crescita dei dimessi/guariti, cresciuto di 458 unità, mentre in terapia intensiva restano 36 persone, dato che non ha fatto segnare variazioni da ieri. In terapia non intensiva sono ancora ricoverate per Covid 229 persone, -4 rispetto a ieri.

Nelle ultime ore registrati anche 13 decessi, per un totale che sale a 16.713 vittime.