Martedì 7 luglio 2020 - 17:51

L’infettivologo Galli: allarmante aumento di sindromi post-Covid

Casi di chi si lava le mani 100 volte al giorno e depressioni

Roma, 7 lug. (askanews) – “Questa malattia Covid, certamente non è una condizione che favorisce le relazioni interumane dal punto di vista delle relazioni fisiche, ovviamente. È una malattia che è anche in grado di suscitare importanti fobie e vale la pena di sottolineare forse questo concetto per non essere in nessun caso in condizione di alimentarle, le fobie. Nel senso che in questi ultimi giorni non potete avere direttamente idea non essendo direttamente sul campo, ma stiamo avendo una quantità allarmante di persone con una sindrome o post-Covid, essendo stati malati, o di atteggiamento ossessivo-compulsivo nei confronti di procedure legate a Covid, quelli che si lavano le mani 100 volte al giorno, me ne sono già capitati due”, ha raccontato il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, nel corso di un webinar su prevenzione e salute.

“Quelli che non possono più avere nessun contatto con il marito dopo che si è fatto almeno tre tamponi negativi, ma comunque è la persona che può ancora trasmettere la malattia, quelli che hanno una sindrome depressiva post-Covid perché hanno visto la morte in faccia o per qualcosa di molto più articolato, perché sono stati messi di fronte alla propria vita e al proprio quotidiano, comunque fatica ad avere qualsiasi genere di ripresa e poi penso che ci sia parecchia depressione in giro anche per il fatto che molti hanno visto le proprie attività economiche andare a gambe all’aria”, ha aggiunto il professor Galli.