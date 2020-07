Domenica 5 luglio 2020 - 17:45

Tornano a diminuire i nuovi positivi al coronavirus (ma sono stati fatti meno tamponi)

I dati principali del ministero della Salute

Roma, 5 lug. (askanews) – Dopo diversi giorni di aumento, sono tornati a calare in Italia i nuovi positivi registrati in 24 ore al virus SARS-CoV-2 che provoca la COVID-19. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi esposti al coronavirus sono 192 (ieri 235), con 37.472 tamponi fatti (ieri 52.011, dunque molti di più). I morti, sempre in 24 ore, sono 7. I dimessi sono +164. La diminuzione dei nuovi positivi, che potrebbe essere dovuto a un minore “tamponamento”, è un fenomeno che si osserva generalmente di domenica.

