Domenica 5 luglio 2020 - 12:14

Inaugurato il centro NeMO di Napoli per malattie neuromuscolari

"Un'eccellenza multidisciplinare", investimento di 2 mln di euro

Napoli, 5 lug. (askanews) – Il nuovo Centro Clinico NeMO di Napoli è ormai realtà: destinato a pazienti adulti e pediatrici che convivono con patologie neuromuscolari nel territorio della Campania e delle regioni vicine, è il frutto dell’accordo pubblico-privato tra Fondazione Serena (ente gestore dei Centri Clinici NeMO), Regione Campania e Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli firmato a febbraio 2019. Il NeMO di Napoli sorgerà presso l’Ospedale Vincenzo Monaldi e costituirà la quinta sede del Centro Clinico NeMO in aggiunta alla sede di Milano, Roma, Messina e Arenzano (Genova). Il centro si prenderà cura di quasi 2.000 persone all’anno, dal momento del ricovero fino al loro rientro a casa.

Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, insieme a Famiglie Sma – Associazione Genitori per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale e Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, hanno salutato con un’unica voce il risultato raggiunto: “Un’eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania”.

Il Centro NeMO Napoli è dotato di 23 camere di degenza, 3 camere per i Day Hospital, 1 sala medica, 3 ambulatori specialistici, 1 sala per l’accoglienza, 1 palestra, 2 aree relax, 1 sala colloqui e 1 spazio riunioni. Si tratta un’importante intervento di ristrutturazione su 1.100 metri quadri, iniziato a fine ottobre 2019, che rende evidente l’attenzione verso l’umanizzazione degli spazi ospedalieri, con l’obiettivo di far vivere in modo sereno l’esperienza del ricovero e supportare le difficoltà del periodo della degenza. Ne sono un esempio gli ampi balconi delle camere, dedicati all’ortoterapia e la scelta di porre al centro del reparto “un’area bimbi” dedicata all’accoglienza dei più piccoli.

I prossimi mesi saranno finalizzati alla costituzione del team multidisciplinare di professionisti specializzato nella presa in carico delle malattie neuromuscolari. Da ottobre 2020 il Centro sarà in grado di iniziare le prestazioni di cura in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, senza oneri a carico dei pazienti.

I lavori di ristrutturazione degli spazi, iniziati lo scorso ottobre 2019, sono stati supportati dal Centro Clinico NeMO, con un impegno di circa 2 milioni di euro, sostenuti in parte da alcuni dei suoi soci – Uildm, Fondazione Telethon, Aisla, Famiglie Sma – e in parte hanno ricevuto il sostegno di Fondazione con il Sud e Fondazione Peppino Vismara.