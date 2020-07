Venerdì 3 luglio 2020 - 09:38

Zaghini presidente Grana Padano, congratulazioni di Coldiretti

"Auguri di buon lavoro in vista delle sfide del prossimo futuro"

Milano, 3 lug. (askanews) – Coldiretti Lombardia ha espresso in una nota le proprie congratulazioni a Renato Zaghini, nuovo presidente del Consorzio Tutela Grana Padano. “A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro in vista delle sfide del prossimo futuro, per tutelare e valorizzare ulteriormente la filiera della Dop più consumata al mondo, a cominciare dal lavoro degli allevatori, che anche in un periodo difficile come quello attuale non hanno mai smesso di garantire la produzione di latte di alta qualità” ha scritto l’associazione in occasione del passaggio di testimone al vertice dell’ente che da oltre sessant’anni riunisce produttori, stagionatori e commercianti del formaggio. Coldiretti ha sottolineato inoltre che con oltre cinque milioni di forme prodotte nel 2019 il Grana Padano si conferma una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano, che contribuisce a fare grande il nome del Made in Italy nel mondo.