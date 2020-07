Venerdì 3 luglio 2020 - 19:27

ok al rimborso cash per i concerti cancellati

In via definitiva

Roma, 3 lug. (askanews) – Via libera all’emendamento al dl Rilancio che prevede l’immediato rimborso cash dei concerti cancellati in via definitiva. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento firmato da Stefano Fassina (Leu).

