Venerdì 3 luglio 2020 - 17:47

Lombardia, 115 nuovi casi positivi al Covid e 4 morti

Ricoveri stabili, Milano e Bergamo la province con più casi

Milano, 3 lug. (askanews) – Sono 115 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Lombardia, secondo i dati quotidiani diffusi da Regione Lombardia, di questi 35 sono stati rilevati in seguito a test sierologici e 34 risultano “debolmente positivi”.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.758, per un totale complessivo di 1.064.173.

I guariti o dimessi aumentano ancora di 261 unità, per un totale di 67.871 persone, mentre restano stabili sia i ricoverati in terapia intensiva (41), sia quelli non in intensiva (241).

I nuovi decessi in regione sono 4, per un drammatico totale complessivo di 16.675 morti.

Questi i dati per provincia:

Milano: 24, di cui a Milano città: 12;

Bergamo: 22;

Brescia: 15;

Como:2;

Cremona: 10;

Lecco: 4;

Lodi: 4;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 11;

Sondrio: 3;

Varese: 4.