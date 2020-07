Venerdì 3 luglio 2020 - 16:42

Il legale delle vittime: il silenzio del principe Andrea è una tortura

Membro casa reale Gb "evita ed evade" le autorità Usa

Roma, 3 lug. (askanews) – Il silenzio del principe Andrea sui suoi rapporti con il defunto miliardario Usa Jeffrey Epstein è una “tortura” per le vittime di quest’ultimo, lo ha detto Gloria Allred, avvocata Usa specializzata in difesa dei diritti delle donne che rappresenta varie vittime del predatore sessuale morto suicida in un carcere di New York poco meno di un anno fa.

Il figlio della regina britannica Elisabetta II “evita ed evade” le autorità Usa, ha detto Allred dopo che la ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, è stata arrestata con l’accusa di aver procacciato al miliardario ragazze minorenni, addirittura di 14 anni, da sfruttare sessualmente. Per le vittime è “difficile e traumatico” – ha detto Allred – non conoscere la verità dalla bocca di Andrea, amico di lunga data di Epstein che ha sempre negato di sapere delle sue malefatte.

Il procuratore capo facente funzione del distretto sud di New York, Audrey Strauss, ha detto che le autorità gradirebbero Usa una dichiarazione del duca di York in relazione all’indagine.

Ieri i legali di Andrea hanno detto che il dipartimento della Giustizia Usa no ha risposto per ben due volte a giungo quando il principe ha cercato di contattarlo.

Bea MAZ