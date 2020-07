Venerdì 3 luglio 2020 - 12:22

Gravissimo un tunisino pestato in strada a Jesolo. Tre denunce

Picchiato selvaggiamente da almeno 4 persone fuori un locale

Venezia, 3 lug. (askanews) – E’ in condizioni gravissime un 38enne di origine tunisina aggredito e picchiato selvaggiamente in strada, pare per futili motivi, da un gruppo di almeno quattro persone a Jesolo, in provincia di Venezia.

L’aggressione è avvenuta all’esterno di un locale, nelle vicinanze di piazza Milano, due notti fa e il 38enne si trova ora ricoverato all’Ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni molto gravi, in prognosi riservata.

I carabinieri di Jesolo hanno denunciato tre dei quattro presunti responsabili del pestaggio: sarebbero tre giovani trentenni, incensurati, accusati di lesioni personali.

I militari sono risaliti ai tre anche grazie ai filmati circolati on line e a quelli delle telecamere di video sorveglianza.