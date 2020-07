Giovedì 2 luglio 2020 - 17:49

Coronavirus, 201 nuovi casi in Italia: 6 Regioni a 0. 30 i morti

Il 72% dei nuovi contagi tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

Roma, 2 lug. (askanews) – E’ di 15.060 attualmente positivi, 191.083 dimessi/guariti, 34.818 deceduti, 240.961 casi totali il bilancio del bollettino di oggi 2 luglio 2020 sull’emergenza coronavirus in Italia.

In particolare, rispetto a ieri, i positivi calano di 195 persone (-1,28%), i guariti aumentano di 366 (+0,19%), mentre i deceduti in più sono 30 (+0,09%). Sono 201 i “nuovi” casi totali (in più rispetto a ieri, +0,08%) di contagi da coronavirus ad oggi in Italia.

Di questi 98 sono in Lombardia (il 48,76%), 27 in Emilia-Romagna (13,43%) e 20 in Veneto (9,95%). Sono 6 le regioni che oggi non registrano nessun nuovo caso (Puglia, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). Ieri erano 7.

Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 82, -5 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 963 e le persone in isolamento domiciliare 14.015.

I tamponi effettuati sono 5.498.719 (+53.243), su 3.322.447 casi testati (+29.147).