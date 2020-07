Mercoledì 1 luglio 2020 - 22:08

Dispositivi anti abbandono, accordo tra BNL e startup Filo

Per la promozione di Tata Pad, cuscino salva-bebè

Milano, 1 lug. (askanews) – Tata Pad per ripartire in sicurezza: il cuscino salva-bebè della startup Filo, entra nel nuovo programma di loyalty BNL X you grazie a un accordo tra l’azienda romana e la banca. Tramite l’app BNL, gli iscritti al loyalty program BNLX you, possono accedere allo STOREX you, una vetrina riservata ai clienti della Banca, e acquistare Tata Pad. Direttamente nello Store, BNL, inoltre, è possibile anche usufruire del bonus seggiolino – il contributo di 30 euro offerto dal Governo – valido per l’acquisto di un dispositivo anti abbandono per ciascun figlio con meno di 4 anni.

Grazie a questa iniziativa, BNL Gruppo BNP Paribas e Filo rendono ancora più semplice e conveniente adeguarsi alla norma. L’accordo con Filo conferma ancora una volta BNL non solo nel suo ruolo di operatore economico-finanziario, ma anche di azienda attenta alla Società e alle persone.

“Ci unisce a BNL il desiderio continuo di trovare soluzioni per migliorare la vita dei nostri utenti, Filo nasce proprio con l’intenzione di mettere la tecnologia a servizio delle persone trovando risposte semplici a bisogni complessi – ha dichiarato Giorgio Sadolfo, CEO di Filo – vogliamo cogliere quest’occasione per rendere sempre più accessibili i dispositivi anti-abbandono, è con iniziative come queste che possiamo sensibilizzare un pubblico sempre più vasto verso una nuova cultura del viaggio in auto”.