Mercoledì 1 luglio 2020 - 17:32

“Dall’Egitto nessuna risposta sulla rogatoria” (i genitori di Giulio Regeni)

La nota della famiglia del ricercatore ucciso al Cairo

Roma, 1 lug. (askanews) – “A leggere il comunicato della procura di Roma è evidente che l’incontro virtuale di oggi con la procura egiziana è stato fallimentare. Gli egiziani non hanno fornito una sola risposta alla rogatoria italiana sebbene siano passati ormai 14 mesi dalle richieste dei nostri magistrati. E addirittura si sono permessi di formulare istanze investigative sull’attività di Giulio in Egitto. Istanze che oggi, dopo quattro anni e mezzo dalla sua uccisione, senza che nessuna indagine sugli assassini e sui loro mandanti sia stata seriamente svolta al Cairo, suona offensiva e provocatoria. Nonostante le continue promesse non c’e’ stata da parte egiziana nessuna reale collaborazione. Solo depistaggi, silenzi, bugie ed estenuanti rinvii”. Così affermano in una nota inviata dai genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio Regeni, e dall’avvocato Alessandra Ballerini.

Nav/Int9