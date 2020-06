Martedì 30 giugno 2020 - 16:59

Windtre, on air il nuovo spot con Rovazzi

La regia è di Gabriele Muccino

Roma, 30 giu. (askanews) – È on air il secondo episodio della campagna estiva di Windtre. Al centro, l’idea di condividere tutti i bei momenti e le emozioni dell’estate grazie ad una tecnologia inclusiva e accogliente, capace di avvicinare le persone.

Il nuovo spot TV si apre con Fabio Rovazzi, brand ambassador di Windtre, che, in diretta live con i fan, decide di condividere con loro l’emozione di un magnifico cielo stellato. Per farlo, utilizza lo smartphone Samsung Galaxy S20 e la ‘Top Quality Network’ di Windtre, che unisce Rovazzi e i suoi follower in una bella sera d’estate.

Lo spot è dedicato alla proposta estiva di Windtre, che permette di avere il Samsung Galaxy S20 in abbinamento alle offerte del brand.

A dirigere Fabio Rovazzi in questa nuova campagna è il regista Gabriele Muccino. La colonna sonora è il brano multiplatino “Esseri Umani” della star del pop italiano Marco Mengoni, in una versione per Windtre che riprende il claim ‘molto più vicini’.

Accanto allo spot, in onda sui principali network nazionali con un formato da 30 secondi e successivi tagli più brevi, è prevista una campagna web, con attività digital e social. Il video è disponibile sul canale YouTube di Windtre.