Martedì 30 giugno 2020 - 18:14

Aumentano morti e contagi, 23 decessi e 142 nuovi casi (il 43,6% in Lombardia)

Sette regioni senza positivi

Roma, 30 giu. (askanews) – Sono 142 i nuovi contagiati da coronavirus, in aumento rispetto a ieri che erano stati 126. Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6 per cento. Il numero totale dei casi sale così a 240.578. Le vittime invece fanno segnare un aumento a 23, dopo le 6 registrate ieri.

Complessivamente i morti salgono a 34.767, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Int5