Lunedì 29 giugno 2020 - 11:40

Papa: abbiamo bisogno di profezie non di parolai

"Che promettono l'impossibile"

Città del Vaticano, 29 giu. (askanews) – “Oggi abbiamo bisogno di profezia, ma di profezia vera: non di parolai che promettono l’impossibile, ma di testimonianze che il Vangelo è possibile”.

Papa Francesco lo afferma durante la celebrazione della messa nella Basilica Vaticana, nella solennità dei santi Pietro e Paolo patroni di Roma.

“Non servono manifestazioni miracolose. A me fa dolore quando sento proclamare: “Vogliamo una Chiesa profetica”. Bene. Cosa fai, perché la Chiesa sia profetica? Servono vite che manifestano il miracolo dell’amore di Dio. Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera. Non proclami, ma servizio. Tu vuoi una Chiesa profetica? Incomincia a servire, e stai zitto. Non teoria, aggiunge il Papa, ma testimonianza. Non abbiamo bisogno di essere ricchi, ma di amare i poveri; non di guadagnare per noi, ma di spenderci per gli altri; non del consenso del mondo, quello stare bene con tutti – da noi si dice: “stare bene con Dio e con il diavolo”, stare bene con tutti -; no, questo non è profezia”.