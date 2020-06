Lunedì 29 giugno 2020 - 18:19

In Italia 126 nuovi casi e 6 morti, nove regioni a contagi zero

Due pazienti in meno in terapia intensiva, 305 in più guariti

Milano, 29 giu. (askanews) – Sono 126 i nuovi positivi al coronavirus in Italia, a fronte di 27.218 tamponi effettuati. In Lombardia i nuovi positivi sono 78 (62%); a contagio zero ci sono Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e la provincia autonoma di Trento.

I decessi arrivano a 34.744, con un incremento di sei morti rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 16.496, 185 persone in meno da ieri.

Due in meno i ricoverati in terapia intensiva, con 96 letti occupati. I ricoverati con sintomi sono oggi 1.120, 40 in meno da ieri. Il maxi insieme dei guariti-dimessi arriva oggi a 189.196, con 305 persone in più da ieri.