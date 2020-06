Lunedì 29 giugno 2020 - 10:57

Automobili e automobilia, il mondo dei motori da Aste Bolaffi

Il 7 luglio asta online: dalle Fiat 500 a un veicolo-cannone

Milano, 29 giu. (askanews) – Un incredibile veicolo-cannone giallo costruito sulla base di una Fiat 1100 negli Anni ’50 per la Carrozzeria Fissore: basterebbe questo ingegnoso esempio della creatività, non solo pubblicitaria, del Made in Italy dell’automobile, per rendere l’idea di ciò che si può scoprire nell’asta estiva “Automobili e automobilia”, in programma martedì 7 luglio esclusivamente online su astebolaffi.it.

Ricco di curiosità, il catalogo propone 250 lotti unici nel loro genere destinati a collezionisti e appassionati di automotive alla ricerca del pezzo originale per la propria raccolta o della vettura fuori dal comune. Oltre all’auto-cannone, infatti, si potranno trovare centinaia di libri, insegne, targhe, cinque Fiat 500 barn find senza riserva e una selezione di altri mezzi speciali.

L’asta si apre con la biblioteca specializzata di un esperto del settore: libri e manuali di corse e piloti, poster e libretti d’uso e manutenzione anche rari e ricercati (lotti 1-113). A seguire la sezione dedicata alla Fiat con quasi cento lotti di automobilia (114-215) tra oggettistica promozionale, targhe commemorative, portachiavi, spille e persino i piatti della mensa aziendale e le latte di olio e grasso con il marchio, nonché i raffinati piatti di Fornasetti per i Saloni dell’Auto di Torino.

L’omaggio a Fiat prosegue poi con una special sale di Fiat 500 (lotti 216-223) a pochi giorni dal 4 luglio che segna il 63esimo compleanno dell’utilitaria più amata di sempre: cinque esemplari barn find senza riserva, vero affare per i cultori del “cinquino”, più una piccola selezione di altri inusuali modelli, come la Scoiattolo, l’America e la Spiaggina.

L’ultima sezione d’asta è dedicata a trenta mezzi speciali dagli anni Trenta ai Settanta (lotti 224-255): dall’Ape faro basso ribaltabile (stima 9-12.000 euro) alla rara Lancia Ardea Promiscuetta (stima 25-35.000 euro), passando per la Corriera OM (stima 25-35.000 euro) perfettamente restaurata e la Fiat 615 Soccorso stradale (stima 15-20.000 euro).

A suggello di quest’asta singolare chiude il catalogo un veicolo unico: l’auto cannone Fiat della carrozzeria Fissore, allestimento speciale commissionato nel 1953 per la pubblicità del “brodo Prest” dalla ditta Mensital Industrie alimentari, resa famosa dal Carosello. L’auto gialla provvista di cannoni ad aria compressa veniva usata per “sparare” i dadi durante le manifestazioni, tra cui il Giro d’Italia, incuriosendo e attirando adulti e bambini. È proposta corredata di libretto, foglio complementare e targa d’epoca (stima 40-45.000 euro).