Domenica 28 giugno 2020 - 14:04

Autostrade rassicura sul cavalcavia danneggiato sulla A2

"Nessuna caduta di calcinacci"

Roma, 28 giu. (askanews) – Autostrade per l’Italia, direzione di tronco Fiano di Aspi, precisa che il giunto danneggiato del cavalcavia sulla A2 (cavalcavia – sottolinea – in gestione al comune di Santa Marinella) è sulla pavimentazione, sopra il cavalcavia, e “nessuna caduta di calcinacci è avvenuta sull’autostrada, dove il traffico è regolare”. In ogni caso i tecnici hanno compiuto le verifiche: “Nessun problema alla struttura”, è l’esito.

Red/Gtu/Int2