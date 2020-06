Sabato 27 giugno 2020 - 15:17

Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, scorta al presidente di Confindustria Lombardia Bonometti

Minacciato

Milano, 27 giu. (askanews) – Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, si è visto assegnare la scorta dopo che nella sede degli industriali di Bergamo sono state recapitate due buste a lui indirizzate, ognuna contenente un proiettile. Lo scrive oggi il “Giornale di Brescia”, aggiungendo che la Procura di Bergamo sta indagando sulla vicenda.

Sempre secondo il quotidiano locale, la minaccia sarebbe collegata alla presa di posizione del 65enne bresciano a capo di Omr “che, in pieno Covid, aveva pubblicamente dichiarato di essere contrario all’istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano nella Bergamasca”.

“Solidarietà a Marco Bonometti e ferma condanna per queste azioni vili e intimidatorie”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia della decisione di “mettere sotto scorta” il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, dopo che gli sono state recapitate buste contente proiettili. “Purtroppo, quando tempo fa ho detto che il clima stava diventando pericoloso sono stato facile profeta: voglio comunque continuare a sperare nel buon senso delle persone e guardare a un futuro caratterizzato da più serenità e meno astio”, ha aggiunto Fontana, sottolineando che “perché ciò avvenga, è necessario innanzitutto abbassare anche la violenza di certi toni”.

Confindustria Lombardia “esprime la massima solidarietà e vicinanza al Presidente Marco Bonometti per le minacce ricevute”. Confindustria Lombardia, si legge in una nota, “si prodigata fin dal principio dell’emergenza per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sostenendo e promuovendo il protocollo siglato da tutte le parti sociali a livello nazionale affinch le aziende potessero continuare a lavorare garantendo il massimo rispetto delle norme anti-Covid e invitando tutte quelle imprese che non fossero state in grado di rispettare tale regolamentazione a interrompere le attività”.

Confindustria Lombardia, inoltre, “si sempre adoperata affinché fossero garantite le attività essenziali, la cui chiusura avrebbe compromesso l’approvvigionamento di beni e strumenti fondamentali ad assicurare la salute di tutti i cittadini”.

“Le recenti vicende di cronaca confermano la presenza di un clima di odio verso l’impresa e gli imprenditori, alimentato da importanti attori del dibattito pubblico nazionale. Confindustria Lombardia auspica un rasserenamento dei toni e il riconoscimento dell’impresa come attore fondamentale per la tenuta sociale del Paese e la creazione di benessere e ricchezza”, conclude la nota.

