Sabato 27 giugno 2020 - 18:34

La situazione coronavirus in Italia oggi

I dati ufficiali sulle 24 ore

Roma, 27 giu. (askanews) – Sono 175 i nuovi positivi al coronavirus in Italia (ieri 259) e i morti 8 in 24 ore, il numero più basso da inizio pandemia. Sono questi i dati principali ufficiali di oggi del ministero della Salute. Complessivamente i morti in totale salgono a 34.716. Terapie intensive sotto quota 100 ricoverati.

La Lombardia ha 77 nuovi positivi (il 44%) mentre l’Emilia Romagna ha 44 casi in più, sempre nelle 24 ore. Nel Lazio, secondo i dati regionali, si registrano 18 casi di nuovi positivi e un decesso.

