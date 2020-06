Venerdì 26 giugno 2020 - 16:06

Per l’Oms il Covid è come la Spagnola: a settembre tornerà feroce

"Non vogliamo che le terapie intensive si riempiano di nuovo"

Roma, 26 giu. (askanews) – “La Covid-19 si sta comportando come l’influenza spagnola, che andò giù d’estate ma con una ripresa feroce a settembre”: l’avvertimento arriva da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità.

In risposta a quegli esperti che parlano di emrgenza coronavirus finita, Ranieri Guerra, durante la trasmissione di Rai3 Agorà, ha sottolineato: “Io guardo ai fatti, i fatti mi dicono che il genoma virale è ancora lo stesso, i fatti mi dicono che l’andamento di un’epidemia come questa è ampiamente previsto e prevedibile e si sta comportando come avevamo ipotizzato, c’è una discesa che coincide con l’estate e il paragone è purtroppo con la Spagnola: ebbe esattamente lo stesso andamento che ha il Covid”, ovvero “andò giù d’estate per riprendere molto ferocemente a settembre e ottobre, e uccise 50 milioni di persone durante la seconda ondata”. E – ha sottolineato il rappresentante Oms – “questo è quello che non vogliamo vedere”.

Quindi “qualunque sia il messaggio, che si basa anche sull’evidenza che è vero che le terapie intensive si sono svuotate, ma si sono svuotate come era previsto accadesse, adesso non vogliamo che si riempiano di nuovo con la stagione autunnale”. “Tutte le precauzioni che stiamo prendendo – ha concluso Ranieri Guerra – le stiamo prendendo per garantire che la circolazione del virus sia circoscritta e circoscrivibile al massimo nel momemto in cui riprenderà”.

