Giovedì 25 giugno 2020 - 10:50

Pg Cassazione: per 10 magistrati si apre udienza disciplinare

"Per senatore Ferri chiesto a Senato ok ad uso intercettazioni"

Roma, 25 giu. (askanews) – “Oggi abbiamo concluso la prima fase delle azioni disciplinari, quella che aveva riguardato il primo gruppo di magistrati. Il centro è stata la riunione all’Hotel Champagne. E’ già stata avviata l’azione disciplinare e si apre ora la fase delle udienze in sezione disciplinare”. Lo ha detto il Pg della Cassazione, Giovanni Salvi, in una conferenza stampa sulla vicende disciplinari del caso Palamara. “I magistrati inquisiti potranno difendersi in contraddittorio. E mi auguro anche in tempi brevi, anche se i tempi li detta il Csm. Sono dieci posizioni”.

“Per quanto riguarda Cosimo Ferri – ha aggiunto – abbiamo chiesto al Csm di richiedere l’autorizzazione al Senato per utilizzabilità conversazioni intercettate”.