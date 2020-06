Giovedì 25 giugno 2020 - 11:30

Nel direttorio vaticano per la Catechesi il no alla pedofilia

Il documento frutto di cinque anni di lavoro cita il Papa

Città del Vaticano, 25 giu. (askanews) – Segno di una consapevolezza ormai diffusa, il novo direttorio per la catechesi, preparato dal pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e presentato oggi in Vaticano, mette nero su bianco la raccomandazione che sia evitato, da parte dei catechisti, “ogni genere di abuso, sia esso di potere, di coscienza, economico o sessuale”.

“Il catechista, a motivo del suo servizio, ricopre un ruolo nei confronti delle persone che accompagna nella fede ed è da loro percepito come una persona di riferimento, che esercita una certa forma di autorità”, si legge nel documento, frutto di cinque anni di lavoro. “Diventa, pertanto, necessario che questo ruolo sia vissuto nel più assoluto rispetto per la coscienza e la persona altrui perché sia evitato ogni genere di abuso, sia esso di potere, di coscienza, economico o sessuale. I catechisti, nei loro percorsi formativi e attraverso un dialogo onesto con la propria guida spirituale, siano aiutati ad individuare la modalità corretta per vivere la propria autorità unicamente come servizio dei fratelli. Inoltre, per non tradire la fiducia delle persone loro affidate, sappiano distinguere tra foro esterno e foro interno e imparino ad avere grande rispetto per la libertà sacra dell’altro, senza violarla o manipolarla in alcun modo”.

“Nel ribadire l’impegno per la maturazione umana e cristiana dei catechisti, la Chiesa richiama l’attenzione sul compito di vigilare con determinazione perché, nell’attuazione della sua missione, sia garantita ad ogni persona, specialmente ai minori e alle persone vulnerabili, la protezione assoluta da qualsiasi forma di abuso”, si legge ancora nel documento che cita, in particolare, la lettera apostolica di Papa Franceco “Vos estis lux mundi” (7 maggio 2019).