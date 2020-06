Giovedì 25 giugno 2020 - 11:18

La procura apre un’indagine per disastro e omicidio colposi

Contro ignoti. Ipotesi cedimento strutturale cornicione di 73 metri

Roma, 25 giu. (askanews) – La procura di Busto Arsizio ha avviato un’indagine sul crollo del cornicione che ieri ha portato alla morte di una donna e dei suoi due figli di 1 e 5 anni ad Albizzate, comune della provincia di Varese. Il fascicolo, aperto dal pm Nadia Calcaterra, è al momento a carico di ignoti e ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Gallarate e del comando provinciale di Varese. Sulla scrivania del pm Calcaterra è attesa anche la relazione dei dei vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo la tragedia. Stando a una prima ricostruzione, secondo quanto si apprende, a provocare il crollo sarebbe stato il cedimento strutturale di cornicione lungo 73 metri. La procura di Busto, sempre da quanto è filtrato in ambienti investigativi, è pronta a nominare un consulente di parte per individuare le cause della tragedia.

