Giovedì 25 giugno 2020 - 14:54

Focolaio tra bulgari nel Casertano, 40 casi. “Esercito in arrivo”

Nei Palazzi Cirio a Mondragone. Salvini: De Luca 'nu piatt vacànt'

Napoli, 25 giu. (askanews) – Sono oltre 40 i casi di positività al Covid-19 emersi dallo screening che è stato fatto sui residenti nei Palazzi Cirio di Mondragone, in provincia di Caserta. Nella cittadina del litorale casertano, negli ultimi giorni, si è registrato un focolaio che ha riguardato soprattutto i componenti della comunità bulgara.

I primi casi sono emersi lo scorso sabato 20 giugno quando una donna di nazionalità bulgara si è recata presso l’ospedale di Sessa Aurunca per partorire ed è risultata positiva al Coronavirus. Subito dopo si è registrato un altro contagio, sempre di un suo connazionale. L’Asl ha fatto così partire le operazioni per verificare se vi fossero altri casi positivi e un’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha previsto una zona rossa per i cinque edifici dell’area Cirio all’interno dei quali vi sono circa 700 persone tra italiani, ucraini, bulgari, tunisini, marocchini, russi, romeni, polacchi e moldavi nonché cittadini del Brasile e del Venezuela.

I test sono stati eseguiti a tutti i residenti della zona e i positivi sono quasi esclusivamente della comunità bulgara e tutti asintomatici. Alcuni dei contagiati sono stati trasferiti presso il Covid Hospital di Maddaloni, mentre la zona è presidiata dalle forze dell’ordine che, con posti di blocchi e lampeggianti, stanno monitorando che nessuno si allontani. E’, comunque, probabile che qualche residente nei Palazzi Cirio sia sfuggito ai controlli forse per paura di perdere il posto di lavoro soprattutto di braccianti agricoli: molti dei residenti, infatti, non hanno il permesso di soggiorno in Italia.

“Su Mondragone abbiamo, come sempre, reagito con immediatezza”, ha spiegato il presidente della Campania Vincenzo De Luca, annunciando di aver avuto “un colloquio con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”.

Ma il leader della Lega Matteo Salvini attacca: “Il caso Mondragone si aggrava: decine di positivi, quattro contagiati hanno fatto perdere le proprie tracce, cresce la tensione tra gli italiani e la comunità bulgara e addirittura le tv nazionali seguono il caso. De Luca, così pronto a insultare la Lega, tace. Amici napoletani mi segnalano una bella espressione: ‘Nu Piatt Vacànt’. Tante scene, a partire dalle sparate sul lanciafiamme, ma alla prova dei fatti il piatto è vuoto. Da De Luca tante parole ma zero fatti”.