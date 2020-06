Giovedì 25 giugno 2020 - 20:16

De Luca è andato a Mondragone dove è scoppiato un focolaio di coronavirus

Il governatore campano ha incontrato i responsabili dell'ordine pubblico

Napoli, 25 giu. (askanews) – Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo il colloquio avuto stamattina con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, questo pomeriggio si è recato a Mondragone (Caserta), dove ha incontrato i responsabili dell’ordine pubblico per fare il punto dopo il focolaio di Covid scoppiato nei Palazzi Cirio del comune casertano. Il governatore evidenzia che è in atto l’organizzazione “di controlli rigorosi” e che stasera si potrà contare già “sull’arrivo di un contingente di militari e sul potenziamento dei servizi disposti da Prefettura e Questura”.

Nel vertice con i responsabili dell’ordine pubblico “sono state affrontate le questioni dell’ordine pubblico e sul piano sanitario; – spiega De Luca – con Asl e Istituto Zooprofilattico abbiamo stabilito che già da domani mattina nell’area contigua alla zona rossa dei cinque palazzi ex Cirio, ci saranno i camper che consentiranno ai cittadini di Mondragone di sottoporsi a tampone su base volontaria. I dati raccolti dallo screening saranno utili per ogni eventuale ulteriore decisione dell’Unità di Crisi della Regione. Al momento resta l’obbligo di quarantena per tutti quanti vivono nei palazzo ex Cirio”.

“E per questo è indispensabile che venga rigorosamente rispettata l’ordinanza, con il contributo determinante delle forze dell’ordine cui si aggiungeranno anche i militari. Ovviamente al di là di ogni altra considerazione, come ormai ripetiamo dall’inizio del mese di giugno, ora più di prima è fondamentale il senso di responsabilità di ciascun cittadino. Risolveremo anche questa emergenza” conclude il governatore.

