Giovedì 25 giugno 2020 - 18:54

296 i nuovi casi e 37 vittime. Totale contagiati a quota 239.706

I positivi sono 18.303

Roma, 25 giu. (askanews) – Con 296 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore – 170 solo in Lombardia – sale a 18.303 il numero di attualmente positivi in Italia, con un numero totale di contagiati da coronavirus da inizio emergenza pari a 239.706. Sono i dati dell’aggiornamento quotidiano diffusi da Protezione Civile e Ministero della Salute.

I deceduti in più da ieri sono 37 (la Regione Marche ha effettuato un ricalcolo sui decessi: 3 precedentemente segnalati non risultano classificabili come Covid-19 positivi) per un totale di 34.678 vittime da inizio epidemia. Dimessi e guariti arrivano a quota 186.725.

Dei 18.303 attualmente positivi, 16.685 si trovano in isolamento domiciliare, 103 in terapia intensiva e 1.515 ricoverati con sintomi.