Martedì 23 giugno 2020 - 12:09

Easyjet si scusa con i calabresi: è una terra che amiamo

Testo rimosso. "Volevamo sottolineare quanto fosse sottovalutata"

Milano, 23 giu. (askanews) – “EasyJet si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito”. Così in una nota la compagnia aerea inglese che ha provveduto a rimuovere il testo dal suo sito.

“L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico – spiega la nota – La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno, che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown, è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme”.

“Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione – conclude – e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più”.