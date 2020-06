Lunedì 22 giugno 2020 - 13:30

Criminalità, Lamorgese: amministratori denuncino intimidazioni

Per poter fornire quadro completo della situazione

Roma, 22 giu. (askanews) – Per quanto riguarda gli atti intimidatori contro gli amministratori locali i dati in possesso del Viminale e del suo Osservatorio dedicato proprio a questi, “confermano l’importanza di sensibilizzare gli amministratori locali a denunciare gli episodi di cui sono fatti segno, proprio per erodere con più incisività quella che gli esperti chiamano la ‘cifra oscura’, ovvero gli atti intimidatori non denunciati che talvolta non fanno numero ma che invece si devono rilevare per avere un esatto quadro complessivo della situazione”. Lo ha detto oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo nel corso della presentazione del Rapporto di Avviso Pubblico: “Amministratori sotto tiro”. Nel 2019, ha poi detto il responsabile del Viminale, “sono stati 209 gli atti intimidatori registrati, con la matrice di criminalità organizzata risultata bassa”, molto probabilmente anche perché non denunciata.