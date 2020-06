Domenica 21 giugno 2020 - 13:14

“Proteggere i rifugiati, ancor più con la pandemia” (così Papa Francesco)

"Garantire la loro dignità e sicurezza"

Città del Vaticano, 21 giu. (askanews) – Ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato. “La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l’esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per garantire la loro dignità e sicurezza”, ha detto il Papa all’Angelus.

“Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo per loro o per le loro famiglie”.

Ska/Int2