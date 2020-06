Sabato 20 giugno 2020 - 20:13

Ratzinger in Baviera, scenario di un’assenza prolungata da Roma

Coabitazione sospesa con il Papa per visitare fratello e non solo

Città del Vaticano, 20 giu. (askanews) – La smentita, come spesso accade, più che allontanare lo spettro conferma che esso esiste e non è solo una fantasia giornalistica. Joseph Ratzinger è tornato a sorpresa in Baviera. Motivo: assistere il fratello maggiore malato. Ma col passare delle ore prende corpo l’ipotesi che la trasferta si prolunghi, che il viaggio possa assumere altri significati, che la “coabitazione” di Papa Francesco con il suo predecessore sia sospesa e non solo per pochi giorni.

A dar voce all’ipotesi indicibile è stata dapprima la Bild: “E adesso Benedetto rimane per sempre in Germania?”, “Bleibt Benedikt jetzt fuer immer in Deutschland?”, è stato il titolo del tabloid tedesco di grande tiratura e più di un cedimento al sensazionalismo. Congettura fondata o pura fantasia? Di certo il giornale ha citato fonti dell’entourage di Joseph Ratzinger per ricordare che nel 1991 egli non fece in tempo a stare al capezzale della sorella, Maria, quando questa morì, e che non se lo è mai perdonato, per cui questa volta non si ripeterà quella situazione: “Rimarrà finché il corso della vita del fratello giungerà a termine”. Logicamente, dunque, non vi è alcuna data prevista per il ritorno. Benedetto XVI resterà “il tempo necessario”, ha sintetizzato il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Oggi è un portavoce della stessa diocesi a smentire che Jospeh Ratzinger rimarrà in Baviera, ma lo fa, con una dichiarazione al Tagespost, testata conservatrice molto vicina all’entourage di Benedetto XVI, facendo trasparire che l’ipotesi di una permanenza prolungata non è peregrino. “Il tema di un ritorno duraturo in Germania è stato già discusso al tempo della rinuncia di Benedetto”, afferma Clemens Neck. Ma “un Papa emerito appartiene al Vaticano”.

Quando Benedetto XVI si dimise nel 2013, in effetti, sconvolgendo buona parte del Vaticano, nonché chi lavorava sottotraccia alla sua successione, si pose subito la questione di dove avrebbe vissuto. Nell’odierna epoca, segnata dall’onnipresenza delle comunicazioni e da non poche minacce alla sicurezza, l’idea di un ritorno di Joseph Ratzinger in Baviera, o il suo trasloco in altro luogo lontano da Roma, suonò a molti cardinali e monsignori, nonché agli addetti alla sicurezza e agli spin doctr, come un incubo. Prese corpo il fantasma del passato remoto, quando le lotte attorno alla Sede apostolica portarono alla cattività avignonese, alla compresenza di due o addirittura tre Papi, a epoche laceranti. Fantasmi che difficilmente si sarebbero riproposti, e infatti non lo hanno fatto, ma cosa sarebbe successo se il successore del Papa tedesco fosse stato molto diverso dal suo predecessore? Una dislocazione geografica avrebbe teso ulteriormente un dualismo già potenzialmente destabilizzante per la Chiesa. Alla fine si optò per lo stesso Vaticano, ma non fu una scelta scontata.

Fu eletto l’arcivescovo di Buenos Aires, effettivamente molto diverso da Joseph Ratzinger, e, dopo un periodo di decantamento a Castel Gandolfo, quest’ultimo rientrò in Vaticano, dove da allora risiede nel ristrutturato monastero Mater Ecclesiae, a poche centinaia di metri da Francesco. Gli otto anni di coabitazione sono stati inediti. Segnati tanto dalla cordialità personale tra i due uomini, quanto dalle diversità, e tensioni, tra le loro divergenti idee di Chiesa, di società, di politica, tra i loro entourage, tra i loro pronunciamenti. Benedetto XVI non è rimasto in silenzio, e con numerosi scritti, messaggi, pubblicazioni ha spesso marcato, ancorché cortesemente, distanze di sostanza dal riformismo bergogliano.

Benedetto XVI, una salute malferma ma complessivamente buona per i suoi 93 anni, è rimasto in Vaticano. Le cronache hanno riportato qualche rara visita all’esterno delle Mura Leonine (l’anno scorso, a sorpresa, una “scampagnata” a Frascati dal vescovo locale suo amico). Fino a giovedì.

Quando, a sorpresa, Joseph Ratzinger, 93 anni, è volato ad assistere il fratello maggiore, monsignor Georg, 96 anni, in quello che la diocesi ha definito “forse il loro ultimo incontro in questa terra”. Il Papa emerito è accompagnato dal segretario particolare, Georg Gaenswein, dal suo medico, dal suo infermiere e da una delle “memores Domini” che assiste il Papa emerito in Vaticano. Pernotta nel seminario della diocesi di Regensburg e va a trovare il fratello a casa sua più volte al giorno.

La diocesi di Regensburg (Ratisbona, in italiano) aggiorna sulle giornate bavaresi di Ratzinger. Colazione bavarese, Ratzinger col fratello ha celebrato ogni giorno messa, con tanto di canti e momenti solenni, ha mangiato strudel di mele. Nella sua Baviera, il Papa emerito sembra a suo agio, e probabilmente non gli manca l’ambiente curiale né il caldo romano.

La diocesi ha subito pregato il pubblico “di lasciare l’incontro profondamente personale” tra il Papa emerito Benedetto XVI, tornato in Baviera oggi, e il fratello Georg, gravemente malato, “nella sua sfera privata. E’ un desiderio sincero dei due anziani fratelli e non sono previste né foto, né uscite pubbliche, né tantomento incontri”. Ma gli spostamenti del Papa emerito, scortato da un imponente apparato di sicurezza, hanno attirato l’attenzione di molti.

Oggi, poi, il Papa emerito ha fatto una gita ed ha incontrato persone. Ha incontrato mons. Nikola Eterovic, nunzio apostolico in Germania. Si è recato sulla tomba dei suoi genitori e di sua sorella nel cimitero di Ziegetsdorfer e lì ha sostato in preghiera, ma ha anche salutato Christian Schaller, direttore dell’istituto Papa Benedetto XVI, che ha commentato: “Ho l’impressione che questa visita sia una fonte di forza per entrambi i fratelli”. Il Papa emerito si è poi trasferito nella vicina Pentling, dove ha visitato la sua casa dell’epoca in cui era professore dal 1970 al 1977. L’ultima volta che Benedetto XVI l’aveva visitata è stata durante il suo viaggio pastorale in Baviera nel 2006. Dinanzi all’abitazione, hanno riferito i giornali locali, si è radunata una piccola folla di curiosi.

Le immagini che arrivano dalla Germania mostrano un Ratzinger in sedia a rotelle, molto anziano, che però saluta i passanti dal furgoncino che lo trasporta. Benedetto XVI è “esausto ma pieno di gioia”, riferisce la diocesi. Che – lo ha riferito la Bild – ha commentato: “Non c’è ancora alcuna data per il volo di ritorno. Il Papa (emerito, ndr.) ha 93 anni. Non fai un simile viaggio alla leggera”.