Sabato 20 giugno 2020 - 14:58

Diocesi di Ratisbona: Joseph Ratzinger esausto ma pieno di gioia

Il Papa emerito in Baviera dal fratello in fin di vita

Roma, 20 giu. (askanews) – Joseph Ratzinger è “esausto ma pieno di gioia”: lo riferisce la diocesi di Regensbug (Ratisbona), in Baviera, dove il Papa emerito, 93 anni, è giunto a sorpresa giovedì per assistere il fratello maggiore Georg, 96 anni, in fin di vita.

Quello tra i due fratelli, scrive la diocesi tedesca in una nota di aggiornamento, è un incontro “confortante e commovente” e “il Papa emerito è esausto ma pieno di gioia”.

Questa mattina i fratelli Ratzinger hanno celebrato di nuovo insieme l’Eucaristia.

Mons. Nikola Eterovic, nunzio apostolico in Germania, “si è annunciato per il primo pomeriggio. Verrà a Ratisbona come rappresentante del Santo Padre”, scrive la diocesi.