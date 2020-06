Venerdì 19 giugno 2020 - 18:43

Grave incidente stradale per Alex Zanardi: trasportato in eliambulanza a Siena

A bordo della sua handbike partecipava a Obiettivo Tricolore

Roma, 19 giu. (askanews) – Gravissimo incidente stradale per Alex Zanardi, il campione paralimpico, che a bordo della sua handbike parftecipava a una delle tappe di Obiettivo Tricolore, l’iniziativa post-Covid promossa da Obiettivo Tre.

Zanardi è rimasto vittima dell’incidente nella zona di Pienza ed è strato trasportato in elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena.

“E’ stato trasportato in codice rosso – riferiscono ad askanews fonti – la situazione è molto seria”.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, Zanardi si è scontrato con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta.

ssa/sam