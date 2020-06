Giovedì 18 giugno 2020 - 18:10

Magistratura, Bonafede: prestigio oggi messo in discussione

A causa crisi che sta attraversando

Roma, 18 giu. (askanews) – “Considerando la crisi che la magistratura italiana sta attraversando, in un momento in cui la sua credibilità e il suo prestigio agli occhi dei cittadini sono stati profondamente messi in discussione”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede nel suo discorso al Quirinale alla cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario dell’uccisione di Giacumbi, Minervini, Galli, Amato e Costa e del trentennale dell’omicidio di Livatino.