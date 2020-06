Giovedì 18 giugno 2020 - 14:00

“Ha vinto il contagio della felicità” (De Magistris assolve i tifosi napoletani)

Criticati invece dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)

Napoli, 18 giu. (askanews) – “Ha vinto il contagio della felicità”. Ha commentato così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ospite di Coffee Break su La7, i festeggiamenti in strada della scorsa notte nel capoluogo campano dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus, aggiudicandosi la Coppa Italia.

Caroselli di auto, fuochi d’artificio, tuffi nelle fontane e folla sul lungomare che si sono protratti per ore in diverse zone del capoluogo campano, non rispettando distanziamento sociale, divieto di assembramenti e obbligo di indossare la mascherina.

Il comportamento dei tifosi partenopei è stato duramente stigmatizzato da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il quale ha dichiarato: “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove”.

Critiche sono giunte anche dal leader leghista Matteo Salvini: “Mi domando dov’era il signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c’erano molte migliaia di persone. Son contento per loro, ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà”.

