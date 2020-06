Giovedì 18 giugno 2020 - 21:21

Coronavirus, Speranza: Italia in prima linea nella sfida per vaccino

Presidente Irbm: dopo l'estate responso sperimentazione fase clinica

Roma, 18 giu. (askanews) – “L’Italia è in prima linea nella sfida mondiale per raggiungere un vaccino contro il coronavirus”, lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza che oggi ha incontrato il management, le ricercatrici e i ricercatori della Irbm, l’azienda italiana che sta lavorando, in collaborazione con l’Universita di Oxford, alla sperimentazione del vaccino contro il Covid-19. “E’ bello – ha sottolineato Speranza – che abbiamo firmato con tre Paesi importanti europei, Germania, Olanda e Francia e che una parte molto significativa della progettazione e poi della produzione di questo vaccino è italiana. Oggi nell’Irbm a Pomezia abbiamo incontrato i lavoratori, ricercatori di una realtà importante che ci aiuta ad essere in prima linea rispetto a questo obiettivo che è un obiettivo fondamentale per il nostro Paese e per tutta l’umanità”.

“Dobbiamo ringraziare il ministro perché la sua presenza è un’iniezione di voglia di fare per tutti i ricercatori dell’Irbm”, ha dichiarato il presidente e Ad di Irbm, Piero di Lorenzo, che ha accompagnato il ministro nella visita. “Quello che il ministro ha fatto non era scontato – ha sottolineato Di Lorenzo – ha messo l’Italia con quella firma in pole position per l’utilizzo dei vaccini e lo ringraziamo”.

Il responso sul vaccino a cui lavora l’Irbm – ha poi annunciato il presidente – è atteso dopo l’estate: “Per quanto ci riguarda stiamo facendo il massimo e continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per fare in in modo che i cittadini italiani abbiano il vaccino il prima possibile se, come ci auguriamo, dopo l’estate avremo un responso positivo dell’attuale sperimentazione di fase clinica”.