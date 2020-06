Mercoledì 17 giugno 2020 - 10:18

Papa Francesco dice che arrabbiarsi un po’ fa bene alla salute

"Ma condannare no"

Città del Vaticano, 17 giu. (askanews) – “Quando ci viene voglia di condannare… arrabbiarsi fa bene, è un po di salute, ma condannare non fa bene: tu ti arrabbi e cosa fai vai a fare? Intercedere per quello”. Così Papa Francesco all’udienza generale incentrata sulla preghiera di Mosè.

“Tutti appartengono a Dio: i più brutti peccatori, la gente più malvagia, i dirigenti più corrotti, sono figli di Dio e Gesù sente questo e intercede per tutti. E il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto, alla preghiera di pietà che il santo, il giusto, l’intercessore, il sacerdote, il vescovo, il papa, il laico, qualsiasi battezzato eleva incessante per gli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo della storia”.

