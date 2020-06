Martedì 16 giugno 2020 - 15:00

Scarcerazione Carminati, Bonafede attiva gli ispettori

Per svolgere i necessari accertamenti preliminari

Roma, 16 giu. (askanews) – Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha delegato l’ispettorato generale di via Arenula a svolgere i necessari accertamenti preliminari in merito alla scarcerazione di Massimo Carminati, l’ex terrorista nero, al centro dell’inchiesta Mafia Capitale, rimesso in libertà dopo oltre 5 anni e mezzo di reclusione in carcere.

La decisione in favore di Carminati è stata pronunciata dal tribunale del riesame su istanza dei difensori, gli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri.