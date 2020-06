Martedì 16 giugno 2020 - 18:11

In Italia 210 nuovi positivi al Covid e 34 morti in 24 ore

Il bollettino. Dati in miglioramento

Roma, 16 giu. (askanews) – Secondo il bollettino quotidiano della protezione civile sull’epidemia di coronavirus in Italia, i nuovi positivi sono 210, in diminuzione, circa un centinaio meno di ieri con più tamponi fatti oggi. I morti in 24 ore sono 34. Di questi: 9 in Lombardia, 6 in Piemonte.

Dei 210 nuovi positivi in 24 ore, i grosso è in Lombardia: 143 (il 68%). Inoltre, +29 casi in Piemonte, 13 in Emilia Romagna e meno di 10 casi in tutte le altre regioni. Zero nuovi contagiati rilevati in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

