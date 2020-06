Martedì 16 giugno 2020 - 11:41

Carminati torna in libertà: scarcerato per scadenza termini

Accolta l'istanza dei difensori

Roma, 16 giu. (askanews) – Dopo oltre 5 anni e mezzo di reclusione in carcere, torna in libertà Massimo Carminati, l’ex terrorista nero al centro dell’inchiesta Mafia Capitale. “Er cecato”, si è appreso, lascerà già in giornata oggi il carcere di Oristano. La decisione in favore di Carminati è stata pronunciata dal Tribunale del Riesame, su istanza dei difensori, gli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri.

“Per vedere riconosciuti i diritti di Massimo Carminati abbiamo dovuto lottare fino allo stremo”, ha detto l’avvocato Francesco Tagliaferri, che guida il collegio difensivo dell’ex terrorista nero.

“Abbiamo presentato tre diverse istanze alla corte d’appello – ha continuato il penalista – Dal 7 aprile doveva esser scarcerato Carminati, perché così è scritto nel provvedimento”.

L’avvocato Tagliaferri ha poi spiegato: “La Cassazione, con le motivazioni della sentenza di annullamento per ‘Mafia Capitale’ ha dimostrato l’assoluta infondatezza delle contestazioni più gravi e fantasiose”.