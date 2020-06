Domenica 14 giugno 2020 - 14:37

Milano, donna denuncia stupro: in arresto ex assessore Massari

Aveva fatto parte della giunta Moratti al Comune

Roma, 14 giu. (askanews) – Si trova in queste ore nel carcere di San Vittore con l’accusa di stupro l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Milano, Paolo Massari, arrestato nella notte dopo la denuncia di una donna soccorsa ieri sera intorno alle 21 mentre chiedeva aiuto in strada seminuda. I sanitari della Mangiacalli, dove la donna è stata immediatamente condotta, hanno confermato la violenza subita. Massari già a suo tempo era stato costretto a lasciare l’incarico in seno alla Giunta Moratti in seguito ad accuse di molestie per le quali si era sempre dichiarato innocente. Sulla vicenda di questa notte la Procura ha avviato un’indagine e dovrà decidere se convalidare o no il fermo.