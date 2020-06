Domenica 14 giugno 2020 - 12:48

“La statua di Montanelli non sarà rimossa” (il sindaco di Milano Beppe Sala)

La statua è stata vandalizzata

Roma, 14 giu. (askanews) – “Le vite vanno giudicate nella loro complessità” e “penso che la statua di Indro Montanelli debba rimanere” al suo posto, “ma sono disponibile al confronto sul tema del razzismo e sul tema Montanelli quando volete”, così il sindaco di Milano Beppe Sala su Facebook dopo le polemiche sulla statua vandalizzata.

“Che in Italia e nel mondo le coscienze siano attive sulla questione razzismo, è un bene, il razzismo c’è, eccome, anche in Italia. La Milano che io consoco, che ho cercato di guidare, sa bene da che parte stare non solo a parole, ma nei fatti – ha esordito nel messaggio video – Ho rivisto più volte il video in cui Montanelli confessa quello che è successo in Africa e personalmente confesso a mia volta il disorientamento verso la leggerezza della confessione, però Montanelli è stato di più: è stato un grande giornalista che si è battuto per la libertà di stampa, un giornalista indipendente e anche per questo gambizzato”.

“Invito tutti noi, la nostra comunità a riflettere su due questioni: cosa chiediamo a personaggi che vogliamo ricordare? Chiediamo una vita senza macchia? E’ possibile, ma ne rimarrebbero pochi da ricordare. Seconda domanda: ma noi quando giudichiamo le nostre vite, possiamo dire che la nostra vita è stata senza macchia. Io metto le mani avanti, ho fatto cose che vorrei non aver fatto, le vite vanno giudicate nella loro complessità”.

La statua del giornalista toscano (1909-2001), firma storica del Corriere della Sera e fondatore e direttore (dal 1974 al 1994) del Giornale, collocata nel giardino di via Palestro, a Milano, a lui dedicato, è stata imbrattata con vernice rossa. Sulla base della statua è comparsa: “Razzista, stupratore”. Sull’onda delle proteste antirazziste per la morte di George Floyd, è tornato alla ribalta il caso di Montanelli e dei suoi trascorsi fascisti (e della sua partecipazione alla Guerra d’Etiopia, con tanto di matrimonio con una adolescente locale).

