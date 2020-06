Sabato 13 giugno 2020 - 14:07

In Veneto discoteche aperte dal 19 giugno (l’ordinanza di Zaia)

"Distanziamento di 1 metro, riaprono anche sagre e fiere"

Venezia, 13 giu. (askanews) – Il presidente del Veneto, Luca Zaia ha illustrato la nuova ordinanza che entra in vigore dal 15 giugno e prevede la riapertura di cinema, circhi, teatri tenda, arena, spettacoli viaggianti spettacoli coreutici.

“Parliamo dell’Arena di Verona, della Fenice, della Mostra del Cinema di Venezia – ha spietato il Governatore nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera – la modalità è quella di un posto si un posto no per mantenere il distanziamento sociale. Nel caso in cui le sedute fisse non siano identificate si tiene la distanza di 1 metro. Riaprono anche sagre e fiere dal 19 giugno, congressi eventi fieristici, convention aziendali sale gioco, slot e bingo, sempre dal 19 giugno, Lo stesso dicasi per discoteche e locali assimilabili, ovviamente le discoteche apriranno in modalità esterna”.

Per quanto riguarda il Casino di Venezia, ha proseguito Zaia, “ha linee guida autoprodotte nel rispetto del protocollo di sicurezza del lavoro sottoscritto con sindacati e aprirà il 19 giugno. Le attività sportive con contatto riapriranno dal 25 giugno nel rispetto delle indicazioni della Presidenza del Consiglio”.

Bnz/Int9